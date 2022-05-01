Silivri'de sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon

Jandarma ekiplerinin suç örgütlerine yönelik operasyonunda sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 10 kişi eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri’de suç örgütü kuran şüphelilerin inşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı bilgisini alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şahısların güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonucu şüphelilerin fark edilmemek ve yakalanmamak için, hırsızlık olayında kullandıkları araca her seferinde farklı sahte plaka taktıkları öğrenildi.

16 adrese eş zamanlı operasyon

Araştırmalarına sahte araç plakalarını da dahil eden Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hırsızlık çetesinin bağlantılı olduğu sahte plaka üreten başka bir suç örgütünün daha izine ulaştı.

JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Suç aletleri ele geçirildi

Operasyonlarda; 200 adet kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 adet sahte plaka, plaka basma makinesi, plaka kesme makası, 291 adet plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 adet demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 kişiden 4'ü tutuklandı

Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri’de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık aydınlatıldı.

Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişiadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.