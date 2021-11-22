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- Silivri'de şarampole yuvarlanan araç parçalara ayrıldı
Silivri'de şarampole yuvarlanan araç parçalara ayrıldı
Kavaklı köy yolunda direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanan araç paramparça oldu. Sürücü ise hafif sıyrıklarla yaralandı.
- DHA
- 22.11.2021 - 10:04
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:48
Silivri'deki Kavaklı köy yolunda A.K. isimli şahıs, kullandığı 37 HF 533 plakalı aracın kontrolünü kaybetti.
Savrularak elektrik direğine çarpan araç şarampole yuvarlandı.
ARAÇ PARÇALARA AYRILDI
Kaza sonrası araç parçalara ayrılırken, sürücü hafif sıyrıklarla yaralandı.
İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen ekipler, sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
Silivri'de şarampole yuvarlanan araç parçalara ayrıldı ViDEO