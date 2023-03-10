Silivri'de tek teker üzerinde polisten kaçan motosikletliye ceza yağdı 'Tek teker' kullandığı motosikletle polisten kaçan maganda, farklı maddelerde 23 bin 108 lira ceza kesildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

İstanbul Silivri'de yeşil jantlı bir motorun trafikte tek teker şekilde seyir halinde olduğu anlara dair görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda motosiklet sürücüsünün İ.Ş. olduğu belirlendi.

Polis, önünü keserek yakaladı

İ.Ş.'yi trafikte seyir halindeyken gören polis, şüpheliyi durdurmak istedi ancak İ.Ş., diğer araçlara makas atarak polisten kaçtı.

İ.Ş., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis tarafından önü kesilerek yakalandı.

Yapılan incelemede İ.Ş.'nin kullandığı motosikletin sigortasının ve muayenesinin olmadığı belirlendi.

23 bin 108 lira ceza

Ekipler İ.Ş.'ye “ehliyetsiz araç kullanmak”, “okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak”, “muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak”, “zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak”, “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması”, “trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak”, “trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddelerinden toplam 23 bin 108 lira ceza kesti.

Adli işlem de başlatıldı

İ.Ş. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.