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    Silivri'de yazlıklara giren hırsız yakayı ele verdi

    Yazlıklardan hırsızlık yapan şahıs, devriye gezen jandarma ekiplerinden kaçabilmek için kamyonetini bıraktı. Çalınan malzemelerin incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli, tutuklandı.
    • 03.07.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 09:57
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    Silivri'de yazlıklara giren hırsız yakayı ele verdi

    İstanbul Silivri’de devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüpheli buldukları kamyoneti takip etmeye başladı.

    Dur ihtarına uymayan sürücü stabilize yola girdikten sonra kamyonetten inip araziye kaçtı.

    Arama yapılan kamyonetten, 30 litre mazot, çapa makinesi, 2 akü, 2 koltuk, bisiklet, akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı buldu.

    DHA’nın haberine göre; şüpheli şahsın ardında bıraktığı izlerin incelenmesiyle, malların çalıntı olduğu tespit edildi.

    Evinin soyulduğunu, jandarmada öğrendi

    Çapa makinesinin üstündeki seri numarasından üreten firma ile iletişime geçildi. Ardından makinenin sahibine ulaşıldı.

    Yapılan görüşmede; şahsın Silivri’de yazlık evinin olduğu ve evinin soyulduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Cezaevine gönderildi Yazlıkta arama yapan ekipler, bulduğu delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. H.T. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Silivri'de yazlıklara giren hırsız yakayı ele verdi ViDEO


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