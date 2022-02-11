Silivri'de zincirleme trafik kazası

Yoğun sis nedeniyle 4 araç ile 1 servis minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilçede etkili olan yoğun sis, Işıklar Mevkii'nde zincirleme trafik kazasına neden oldu.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

4 araç ile 1 servis minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

















