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- Silivri'deki kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
Silivri'deki kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
Bir kuyumcuda yaşanan sorgun girişiminde, soyguncunun kuyumcuya copla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.01.2021 - 10:35
- Güncelleme : 20.01.2021 - 10:51
İstanbul’un Silivri ilçesi Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde dün sabah saatlerinde silahı ve elindeki sopayla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi Serdar U.'dan altınları torbaya doldurmasını istemişti.
Altın dolu poşeti alan zanlı dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U., iki el ateş edip zanlıyı yaralamıştı.
O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve soyguncunun vurulduktan sonra yerde yattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, Mert Y.’nin kuyumcuya girdiği ve montunun içine sakladığı copu çıkartıp kuyumcuya saldırdığı anlar yer alıyor.
Silivri'de kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada İZLE