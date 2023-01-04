Sinan Ateş cinayetinde 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 kişinin ardından olayla ilişkili 4 kişi daha hakim karşısına çıkacak.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

3 kişi tutuklanmıştı

DHA'nın haberine göre; cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., dün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

4 kişi daha adliyede

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan U.K., M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.













