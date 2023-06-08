Sınırlarda sıkı denetim: 3 terör örgütü mensubu yakalandı

DHA
Güvenlik güçlerinin sınır denetimleri aman vermiyor.
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş veya çıkış yapmaya çalışanlar Mehmetçik'in denetiminden kaçamıyor.
2 PKK ve 2 FETÖ mensubu yakalandı
Bu kapsamda 3 terör örgütü mensubu yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin PKK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.