Sınırlarda sıkı denetim: 3 terör örgütü mensubu yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA

Güvenlik güçlerinin sınır denetimleri aman vermiyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş veya çıkış yapmaya çalışanlar Mehmetçik'in denetiminden kaçamıyor.

2 PKK ve 2 FETÖ mensubu yakalandı

Bu kapsamda 3 terör örgütü mensubu yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin PKK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.