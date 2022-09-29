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    Sinop’a tatile giden grubun üzerine ağaç devrildi

    Tatlıca Takım Şelaleleri’ne tatile giden grubun üzerine ağaç devrildi. Feci kazada gruptan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 29.09.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:09
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    Sinop’a tatile giden grubun üzerine ağaç devrildi

    Denizli’nin Saray ilçesinden Sinop’un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Takım Şelaleleri’ne tatile giden grubun üzerine, bugün saat 13.00 sıralarında ağaç devrildi.

    2 kişi can verdi

    Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde gruptan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

    2 kişinin cansız bedeni, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Birinin durumu ağır

    Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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