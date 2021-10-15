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    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi

    Yeni bir sel felaketine davetiye çıkarıldığı düşünülen köprüler, bölge halkını tedirgin ediyor.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:55
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    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi

    Sinop'ta 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi nedeni ile heyelan meydana geldi.

    10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 vatandaşın ise hala arandığı felaketin ardından, bölgede iyileştirme çalışmaları sürüyor.

    Erfelek ilçesinde yapımı neredeyse tamamlanan 2 kemerli köprü, Sinoplular arasında tartışma konusu oldu.

    VATANDAŞLAR TEDİRGİN

    Dere ile arasında bir insan boyu kadar mesafe olan köprülerin, yeni bir sel felaketine davetiye çıkardığı düşünülüyor.

    Yoğun yağış sonrası köprü altlarının dolup taşacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, tedirgin olduklarını belirtti.

    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi #1

    PROJEDE KORKULUKLAR PARKEDEN YAPILDI

    Proje kapsamında 650 metre çift taraflı kargir duvar, 65 metre betonarme U kanal, 3 adet kemer köprü taşıt geçişi, 2 adet kemer köprü yaya geçişi, 1 adet beton plak imalatı, 1 adet süt yapısı, parke ve boru döşemesi ile korkuluklar yapıldı.

    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi #2

    DERENİN TEMİZLENMESİ İSTENİYOR

    Bölge sakinleri, köprülerde hata yoksa nasıl bir plan öngörülerek yapıldığının anlatılmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca derede fazlaca bulunan taş ve kaya parçalarının da temizlenmesini istediler.

    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi #3

    Sinoplular selin ardından yapılan köprülerden şikayetçi #4

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