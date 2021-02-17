Sinop'ta, 112 Acil ekipleri kar ile mücadele etti

Sinop'ta, 112 Acil ekipleri kar ile mücadele etti

Kar yağışından dolayı köy yollarının büyük ölçüde kapanması nedeni ile 112 Acil ekipleri, hastalanan vatandaşlara iş makinelerinin yardımı ile ulaştı.

Sinop’ta 192 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Hastalanan vatandaşların hastaneye ulaştırılması içinse tüm ekipler seferber oldu. Acil durumlar için yola çıkan ambulanslar, geçit vermeyen yollarda önlerine iş makinelerini de katıp ilerleyebildi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Karla kaplı yollar yaşam ve ölüm arasında zaman yarışına sahne oldu. Köye ulaşılmasının ardından, karda hastanın ambulansa alınması sırasında ekipler zorluk yaşadı.

PALETLİ AMBULANSLAR KULLANILIYOR

Kapanan köy yollarında vatandaşlara ulaşmak için paletli ve 4x4 ambulanslar da kullanıldı.

Sinop'ta, 112 acil ekipleri kar ile mücadele etti VİDEO

"ÖZVERİ İLE MÜCADELE EDİYORLAR"

Sinop Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Sağlık teşkilatımızın olmazsa olmazı olan ve gerektiğinde en zor şartlarda dahi vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti vermeye çalışan 112 ekiplerimiz Sinop ve tüm ilçelerimizde aralıksız olarak mücadele vermeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında dahi 112 Acil Çağrı Merkezimize düşen her türlü acil vaka 112 Komuta merkezi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yardımına koşmak için büyük bir özveri ile mücadele veriyor.”

"GURUR DUYUYORUZ"

Sağlık teşkilatına teşekkür eden Reyhanlıoğlu, “Umudun bittiği yerde umut olarak; yağmur, çamur, kar, kış, gece, gündüz demeden 112 acil sağlık hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kendini can kurtarmaya adamış sağlık teşkilatımızın kahramanlarıyla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.