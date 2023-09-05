Sinop'ta 20 tane başıboş köpek saldırısına uğradı Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evinin köye bırakılan köpeklerin sayısı günden güne artarken bir vatandaş, kendisine ve köpeğine 20 köpeğin saldırdığını ifade etti.

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İHA

Türkiye'de çözüme kavuşması amacıyla çeşitli çalışmaların yapıldığı konuların başında sokak köpeği geliyor.

Başıboş köpekler yurdun her noktasında sorunlara sebep oluyor.

Onlarca vatandaşın ölümüne sebep olan başıboş köpekler, bir diğer yandan da binlerce vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Yaşanan olaylar artarken Sinop’un Mertoğlu köyünde yaşayan Erdoğan Ünal, kendisine ve kendi köpeğine yaklaşık 20 köpeğin saldırdığını belirtti.

Öte yandan yöre sakinleri, başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

"20 tane köpek bana saldırdı"

Ünal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: