Türkiye'de çözüme kavuşması amacıyla çeşitli çalışmaların yapıldığı konuların başında sokak köpeği geliyor.
Başıboş köpekler yurdun her noktasında sorunlara sebep oluyor.
Onlarca vatandaşın ölümüne sebep olan başıboş köpekler, bir diğer yandan da binlerce vatandaşın yaralanmasına neden oldu.
Yaşanan olaylar artarken Sinop’un Mertoğlu köyünde yaşayan Erdoğan Ünal, kendisine ve kendi köpeğine yaklaşık 20 köpeğin saldırdığını belirtti.
Öte yandan yöre sakinleri, başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor.
"20 tane köpek bana saldırdı"
Ünal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Bu köpekleri dün sabah buraya bırakmışlar. Toplam 11 tane. Her gün buraya köpek bırakıyorlar. Köpekler bırakılmasa iyi olur. Belediye bu köpekleri buradan alsa daha iyi olur.
Hayvanlar burada yola inecekler, telef olacaklar. Açlıktan zaten ölüyorlar. Bir de bunlar büyüdüğü zaman bize saldırıyor. Dün 20 tane köpek bana saldırdı, zor kurtuldum. Kendi köpeğimi de parçaladılar, veterinere götürdüm, yaşayıp yaşamayacağı belli değil.
Burada mezbaha var diye vatandaş bakamadığı köpeği buraya bırakıyor. Bu hayvanları buraya bırakanlar için de etrafa kamera takılsın ve cezalandırılsınlar.