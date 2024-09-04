Sinop'ta 3,5 kiloluk kırlangıç balığı avlandı Karadeniz’de nadir yakalanan 3,5 kiloluk kırlangıç balığı, kilogramı 500 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

İHA

1 Eylül'den itibaren av yasağı kalktı ve balıkçılar için sezon başladı.

Sezonun başlamasının ardından Sinop'ta oltalara, 3,5 kilogram ağırlığında olan kırlangıç balığı takıldı.

Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilogramı 500 TL’den satışa sunuldu.

"BİRAZ PAHALI BİR BALIKTIR"

Balıkçı Hüseyin Baş, yaptığı açıklamada, “Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı.

Hatta il dışına yolladığımız da oluyor. Bu balığın çorbası, buğlaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Tezgahımızdaki kırlangıç balığı 3 buçuk kilogram ve kilogramı 500 lira” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)