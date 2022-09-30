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    Sinop'ta ağacın altında kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti

    Üniversite kayıt işlerini tamamladıktan sonra Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'ni görmek isteyen arkadaş grubunun üzerine ağaç devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 30.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:43
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    Sinop'ta ağacın altında kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti

    Sinop'a üniversite kaydı için giden Elvan Sümer'e, Denizli’nin Sarayköy ilçesi'nde birlikte yaşadığı arkadaşları eşlik etti.

    Elvan Sümer, eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve O’nun Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop’a gitti.

    Kayıt işlemlerini tamamlayan 4 kişilik arakdaş grubu Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi.

    Ağaç arkadaş grubunun üzerine düştü

    4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Devrilen ağacın altında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Sinop ta ağacın altında kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan İsmail Sümer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Sümer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Yakınları gözyaşına boğuldu

    İHA'nın haberine göre, üniversite kaydını fırsat bilerek Sinop’u gezmek isteyen iki yakın arkadaştan gelen acı haber, memleketleri Sarayköy’deki yakınlarını yasa boğdu.

    Sinop ta ağacın altında kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti #2

    Sinop ta ağacın altında kalan 2 arkadaş hayatını kaybetti #3


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