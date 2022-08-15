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    Sinop'ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

    Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 15.08.2022 - 06:05
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    Sinop'ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

    Sinop'ta 22.45 saatlerinde 57 AJ 880 plakalı araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otobüs durağına çarparak durdu

    Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Sinop ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı #1

    Ekipler araştırmalarını sürdürüyor

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.

    Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sinop ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı #2

    Sinop ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı #3


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