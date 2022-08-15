Sinop'ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta 22.45 saatlerinde 57 AJ 880 plakalı araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs durağına çarparak durdu

Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Ekipler araştırmalarını sürdürüyor

İHA'nın haberine göre, meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



