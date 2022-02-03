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    Sinop’ta arkadaşını yanlışlıkla vuran şahıs tutuklandı

    Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 06:03
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 06:04
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    Sinop’ta arkadaşını yanlışlıkla vuran şahıs tutuklandı

    Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde 22:15 sıralarında bir mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R.'nin kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı ateş aldı.

    MERMİ ARKADAŞININ KARNINA İSABET ETTİ

    Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Sinop’ta arkadaşını yanlışlıkla vuran şahıs tutuklandı #1

    TAŞIDIĞI SİLAHIN RUHSATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLEN ZANLI, TUTUKLANDI

    Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.’nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

    Sinop’ta arkadaşını yanlışlıkla vuran şahıs tutuklandı #2


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