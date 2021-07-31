Bahçesinden topladığı ot ve çöpleri yakmak isteyen bir vatandaş yangına sebep oldu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürülebildi.

Sinop’ta bahçesindeki ot ve çöpleri toplayan bir vatandaş, Akliman mevkisi afet evleri yakınlarında tüm topladıklarını ateşe verdi.

Alevler rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek otluk ve çalılıklara sıçradı.

Kendi imkanlarıyla büyüyen yangını söndürmeye çalışan vatandaş başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından ekipler vatandaşları yaşanan büyük yangınlar nedeniyle daha dikkatli olmaları için uyardı.

Sinop’ta bahçesindeki çöpleri yakarken yangın çıkardı VİDEO

