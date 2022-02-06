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    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı

    Boyabat ilçesinde barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybeti, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 07:13
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    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı

    Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde, daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.

    SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, 8 KİŞİ YARALANDI

    Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı #1

    YARALILARDAN 2'Sİ KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı #2

    MAHALLE İLE HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı #3

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Konu ile ilgili Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "05.02.2022 saat 23.00 sıralarında Boyabat ilçemizde meydana gelen asayişe müessir olayda toplam iki vatandaşımız ateşli silah yaralanması neticesi hayatını kaybetmiş, altı vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yeri ve hastanelerimizde gerekli emniyet tedbirleri seri bir şekilde alınmış olup yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, olayın failleri hakkında yakalamalar yapılmıştır. Yaşanılan olayın 04.02.2022 tarihinde yine Boyabat ilçemizde faaliyet gösteren umuma açık alkollü bir mekanda yaşanan kavga akabinde tarafların barışmak amacıyla bir araya gelmesi neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olaya karışan failler gözaltına alınmış, adli tahkikata başlanmıştır."

    Sinop’ta barışma buluşması kötü bitti: 2 ölü 6 yaralı #4


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