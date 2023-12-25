Sinop'ta başıboş köpekler ATV'ye saldırdı! Sürücü kaza yaptı Seyir halinde olan ATV aracının karşısına aniden sahipsiz köpekler çıktı. Köpeğin saldırısıyla araç devrildi, sürücü de yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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AA

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor...

Hemen her gün yurdun dört bir yanında başıboş köpeklerinin saldırıları ortaya çıkıyor.

Kimi zaman ağır yaralanmalara neden olan sahipsiz köpekler, ölüme de yol açıyor.

Bu zamana kadar sayısız saldırıların yanı sıra trafiğe aniden çıkmalarıyla da kazalara neden oluyor.

Sürücüye saldırdılar

Bir saldırı da Sinop'ta yaşandı.

Türkeli ilçesinde Beşir Y. isimli vatandaş, aracıyla seyir halindeyken Güzelkent köyünde yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Araç devrildi, sürücü yaralandı

ATV köpeklerden birine çarparak devrildi, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Köpeklerin saldırması ve kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)