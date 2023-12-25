AA
Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor...
Hemen her gün yurdun dört bir yanında başıboş köpeklerinin saldırıları ortaya çıkıyor.
Kimi zaman ağır yaralanmalara neden olan sahipsiz köpekler, ölüme de yol açıyor.
Bu zamana kadar sayısız saldırıların yanı sıra trafiğe aniden çıkmalarıyla da kazalara neden oluyor.
Sürücüye saldırdılar
Bir saldırı da Sinop'ta yaşandı.
Türkeli ilçesinde Beşir Y. isimli vatandaş, aracıyla seyir halindeyken Güzelkent köyünde yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Araç devrildi, sürücü yaralandı
ATV köpeklerden birine çarparak devrildi, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Köpeklerin saldırması ve kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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