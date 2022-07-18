Aralarında husumet bulunan iki ailenin Sinop'ta başlayan tartışması Esenyurt'ta da devam edince taşlı bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralanırken o anlar kayıt altına alındı.

Bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tatilden sonra İstanbul'a gelen iki aile, Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki 1204 Sokak'ta karşılaşınca Sinop'ta yaşanan tartışma tekrar başladı.

Taşla ve sopayla kavga ettiler

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetli iki aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi.

Sinop'ta başlayan kavga İstanbul'da devam etti

3 kişi yaralandı

Kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı.

Ekipler çalışma başlattı

Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken ekipler kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; sokakta yaşanan gerginlik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.













