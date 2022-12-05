Sinop'ta bir gecede 50 koyunu çaldılar

Erfelek'de hırsızlar, bir gecede bekçi köpeklerini iğneyle uyutarak besici Yücel Öztürk’ün 50 koyununu kamyonete yükleyip çaldı. Öztürk, 200 bin liralık zarara uğradığını söyledi.

İstanbul’da 32 yıldır yaşayan Yücel Öztürk, Sinop’un Erfelek ilçesindeki Hürremşah köyüne dönerek küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Hırsızlar, Öztürk’ün ahırında gözü gibi baktığı 400 koyundan 50’sini, 28 Kasım'da, gece saatlerinde bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı.

Yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırım yaptığını vurgulayan Öztürk, gece saatlerinde hırsızların bekçi köpeklerini uyutarak ahırına girdiklerini söyledi.

"Mağduriyetimi bildirdim ama bir cevap alamadım"



Öztürk, “28 Kasım’ı 29’una bağlayan gece, kapalı sistem ahır ve ağılda yaklaşık 50 civarında hayvanım çalınmış. Köydeki edindiğim bilgiye göre saat 04.00 civarında bir hayvan taşıma aracının köyden geçtiği belirlendi ama bununla ilgili herhangi bir kayıt elde edemedik. Bununla ilgili mağduriyetimi bildirdim ama herhangi bir cevap alamadım. Bugün 7. gün ama herhangi bir bilgi yok.” diye konuştu.





“Memleketimizi örnek gösterirdik”

Güvenlik kamerası taktırmadığını belirten Öztürk, “Biz bu memlekette böyle bir olay duyulduğunu görmedik, ihtimal bile vermedik. Hatta biz İstanbul’da hep memleketimizi bu konuda örnek gösterirdik, kapılar kilitli değildir, camlarda demir korkuluk yoktur diye söylerdik. Ama bu mağduriyetten sonra nasıl bir örnek göstereceğim bilemiyorum.” şeklinde konuştu.





200 bin liralık zarara uğradı

Ahırını başka bir yere taşıdığını kaydeden Öztürk, “Besiciliğe burada devam edeceğim, bunlardan korkum yok hiçbir zaman da bunlar beni yıldırmayacak. İleriki hedefim uluslararası ihracat olarak bu işe başlamıştım, bunda da Sinop’un bir adı olsun istemiştim her zaman. 50 tane hayvan bugün yaklaşık 200 bin TL gibi bir maliyet, bir de bunun içinde 6-7 aydır verilmiş emek var. İnşallah en kısa zamanda sonuç alırız.” ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Öztürk, çalınan koyunlarının ve hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor.



