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    Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

    Boyabat'ta Sultan Karaaslan (48), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili, şüpheli A.A (47) yakalanarak gözaltına alındı.
    • 29.08.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:01
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    Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

    Sinop'ta kan dondurucu bir olay yaşandı.

    Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan'ın (48) yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karaaslan'ın, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

    Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    A.A gözaltına alındı

    AA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.

    Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.

    Sinop ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü #1


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