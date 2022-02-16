Sinop'ta çaldığı tüpü aynı iş yerine geri sattı

Tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı işletmeye geri satan hırsız ikinci tüpü de çalıp satmak isterken, durumun fark etmesiyle yakayı ele verdi.

Sinop'ta yaşayan bir hırsız, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satmak istedi.

Bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek tüpü satın aldı.

Tam o esnada çalışan Murat Türkeri, aracından bir tüp eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi.

"BİZİM TÜPÜMÜZÜ BİZE SATTI"

Şahıstan aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden Taban, o anları şöyle anlattı:

"Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkânımıza geldi. ‘Bende bir tüp var, onu alır mısınız’ dedi. Ben de ‘mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım’ dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken ‘bir tane daha var’ dedi. Ben de 'doğalgaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni ‘abla bir tane tüpüm eksik’ dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu."

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, her yerde kayıp S.C.’yi arıyor.