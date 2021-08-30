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    Sinop’ta, çatıdan düşen işçi yaralandı

    Tamir için fabrikanın çatısına çıkan işçi Nail Oğuz, bastığı yerin kırılmasıyla 5 metreden zemine çakıldı. Kolu kırılan işçi, hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:25
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    Sinop’ta, çatıdan düşen işçi yaralandı

    Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde, saat 14.50 sıralarında kereste fabrikasında işçi olan Nail Oğuz, tamirat için fabrikanın çatısına çıktı.

    Çatıda bastığı yerin kırılması üzerine Oğuz, yaklaşık 5 metreden zemine çakıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çalışma arkadaşları, Oğuz'un yanında beklerken büyük korku yaşadı.

    Sinop’ta, çatıdan düşen işçi yaralandı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yapılan ilk müdahalelerin ardından kolu kırıldığı tespit edilen Oğuz, ambulansa alınarak Ayancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tedavi altına alınan Oğuz’un bilincinin yerinde olduğu belirlendi.

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