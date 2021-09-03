Dibekli köyünde çıkan çalı yangınına, ormana sıçramadan müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Sinop'un Dibekli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çalıların olduğu bölgede çıkan yangını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADI

Ancak içten içe yanan ağaç köklerini tamamen söndürmek mümkün olmadı. Bunun üzerine yangın yerine kepçe çağrıldı.

Yangına kepçeyle müdahale edildi. Yanan ağaç kökleri kepçe kovasıyla çekilerek ve üzerine toprak atılarak sürdürüldü.

Yapılan soğutma çalışmaların ardından, yangın ormanlık alana sıçramandan kontrol altına alındı.

Sinop'ta çıkan yangın büyümeden söndürüldü VİDEO