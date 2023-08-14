DHA

31 Temmuz'da Sinop'un Çiftlik Sahili mevkisinde Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde tehlikesi geçirdi.

Annesi, babası ve kardeşi kurtarılamadı

İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybettti.

Büşra da aynı kaderi paylaştı

Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe de bugün yaşamını yitirdi.

Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da yaşamını yitirdi #2
Anne Aynur Cinbe
Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da yaşamını yitirdi #3
Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da yaşamını yitirdi #4
Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da yaşamını yitirdi #5
Baba Şaban Cinbe