Sinop'ta devrilen otobüsteki 9 yolcu yaralandı Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi. Ucuz atlatılan kazada 9 yolcu yaralandı.

İHA

Sinop'ta faciadan dönüldü.

Sinop'tan İstanbul'a gitmek üzere 25 yolcu ile yola çıkan Fahrettin Şahin'in kullandığı yolcu otobüsü saat 19.30 sıralarında Sinop-Boyabat karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Yan yatan otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan bir yolcu ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu iyi olan diğer yolcular yedek otobüse bindirilerek yolculuğuna devam etti.

Devrilen otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.