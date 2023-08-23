Sinop'ta el freni çekmeyi unutan sürücü denize girdi! Otomobil ters döndü Denize girerken el freni çekilmesi unutulan araç aniden hareket ederek deniz kenarına yuvarlanırken otomobil sahibi o sırada denize girdi.

İHA

Sinop’un Kumkapı sahilinde 10.30 sıralarında serinlemek için denize gelen Mete Felek, 57 KD 211 plakalı aracını park etti.

El frenini çekmeyi unutan vatandaşın denizde olduğu sırada aracı aniden hareket ederek yokuş aşağı düşerek ters döndü.

O sırada yokuşta kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Aracının düştüğün fark etmedi

Aracının düştüğünü fark etmeyen vatandaş cankurtaranlar tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı.

Daha sonra araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.