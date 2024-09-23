Sinop'ta feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı

İHA
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.
Gemiyanı Mahallesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz, Yaşar Topçu Caddesi mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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