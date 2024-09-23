Sinop'ta feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
İHA

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Gemiyanı Mahallesi üzerinde seyreden sürücüsü Furkan Yılmaz, Yaşar Topçu Caddesi mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki ile çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör