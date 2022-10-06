Sinop'ta freni boşan otomobil 2 metre aşağı düştü

F.Ö.’nün kontrolünde seyir halinde frenleri boşalan otomobil, önce bir apartmanın duvarına çarptı. Otomobil ardından yokuşun altındaki bir apartmanın istinat duvarından düştü.

Sinop’ta 15.00 sıralarında F.Ö.’nün kullandığı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı.

Kontrolü kaybetmek istemeyen sürücü, önce yolun sağ kısmındaki apartman duvarına çarptı, ardından yokuşun altındaki bir apartmanın yaklaşık 2 metre yüksekliği bulunan istinat duvarından aşağı düştü.

Araçtaki bebek hastaneye kaldırıldı

Talihsiz kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan 1,5 yaşındaki bebek, kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce benzer kazalar yaşandı

Aynı yerde daha önce çok sayıda kaza yaşandığını belirten apartman sakini Mustafa Şahin, yokuşun çok tehlikeli olduğunu ve yetkililerden yokuşa hız kesici bariyer yerleştirmeleri talebinde bulundu.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



