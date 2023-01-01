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- Sinop'ta gece balkondan düşen adamı sabah fark ettiler
Sinop'ta gece balkondan düşen adamı sabah fark ettiler
Sinop’ta yılbaşı gecesi misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü bulundu.
- 01.01.2023 - 12:28
Yılbaşı gecesinde arkadaşlarıyla eğlenmek isteyen genç adam bir apartmanın ikinci katında oturan arkadaşına misafirliğe gitti.
Sinop'ta misafirliğe giden 31 yaşındaki Can Demirtaş, bilinmeyen bir şekilde gece saatlerinde evin balkonundan beton zemine düştü.
Düştüğünü kimsenin görmediği şahsı mahalle sakinleri sabah fark ederek, durumu 112’ye bildirdi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirtaş'ın öldüğünü belirledi.
Şahsın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Sinop Belediyesi cenaze nakil aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.