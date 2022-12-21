Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

Sinop açıklarında seyreden kuru yük gemisinde çıkan yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Kurtarılan 16 mürettebatın tedavisine devam edilirken, yangının bıraktığı hasar gözler önüne serildi.

Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde, dün saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

16 kişilik mürettebat, limana taşındı

Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Yangın, römorkörlerle sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

Mürettebattan 4'ü yoğun bakımda

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralananların Samsun ve Ankara'ya sevk edildiği belirtilerek, “Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileriyle yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir.” denildi.

Kaptan, denize atladı

Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide kaptan Mısırlı Hüsam Sabit’in, alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtildi.

Gece boyunca yapılan aramalarda izine rastlanılmayan kayıp kaptanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın VİDEO ARŞİV



Hasar gün ağarınca görüntülendi

Öte yandan Panama bayraklı kuru yük gemisindeki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Büyük hasara neden olan yangında geminin özellikle kamara bölümünün küle döndüğü görüldü.

DHA'nın haberine göre kaynağı araştırılan yangının ilk incelemelere göre, geminin kamara bölümünden çıktığı, rüzgar ve dalga nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı tespit edildi.

Kurtarma planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce de Twitter'dan yapılan paylaşımda; içinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detaylarının netleştirileceği kaydedildi.

Geminin gündüz çekilen fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." denildi.

Kafesli kurtarma kamerada

Kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde; zamanla yarışan kurtarma ekibi ile balıkçılar ve alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan mürettebatın tekneye nakledilerek limana götürüldüğü anlar yer aldı.

Bazılarının kimliği tespit edildi

Gemideki personelden bazılarının uyrukları ile isimleri de tespit edildi.

Buna göre o isimler "Hüsam Sabit (kayıp kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38)" olarak açıklandı.