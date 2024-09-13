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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.