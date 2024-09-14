İHA
Sinop'ta korkunç bir kaza meydana geldi...
Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkisinde Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve 34 CDJ 509 plakalı araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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