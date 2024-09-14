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Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.