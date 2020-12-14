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- Sinop'ta kayığa çarpan araç denize düşmeden kurtarıldı
Sinop'ta kayığa çarpan araç denize düşmeden kurtarıldı
Sinop'ta aracıyla denize düşmekten son anda kurtulan sürücü, çıktığı kıyıda aracının kurtarılmasını şaşkın bakışlarla izledi.
- DHA
- 14.12.2020 - 17:20
Sinop'un kent merkezindeki mendirek alanında meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Necdet Dikmen yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu deniz kıyısında bulunan balıkçı kayığına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla aracından çıkıp, kıyıya ulaştı.
VİNÇLE ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.
Kazanın şokunu yaşayan ve maske takmaya özen gösteren sürücünün, uzun süre aracına şaşkın gözlerle bakması dikkat çekti.