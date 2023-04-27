Sinop'ta kaza yapmamak için kanala uçtu

İHA
Sinop'un Ayancık ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Bir otomobili sürücüsü önüne çıkan hayvanana çarpmamak için fren yaptı.
Bu sırada etkisini gösteren yağış yolun kayğanlaşmasına sebep oldu.
G.K. kullandığı 57 AT 911 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Kanala düştü
Yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.
Yara almadan atlattı
Kazada otomobilde bulunan şoför ile yolcu yara almadan kurtuldu.
Otomobil, çekici yardımıyla devrildiği su kanalından kaldırıldı.