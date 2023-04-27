Sinop'ta kaza yapmamak için kanala uçtu
İHA

Sinop'un Ayancık ilçesinde akıllara durgunluk veren bir yaşandı.

Bir otomobili sürücüsü önüne çıkan hayvanana çarpmamak için fren yaptı.

Bu sırada etkisini gösteren yağış yolun kayğanlaşmasına sebep oldu.

G.K. kullandığı 57 AT 911 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.

Kanala düştü

Yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.

Yara almadan atlattı

Kazada otomobilde bulunan şoför ile yolcu yara almadan kurtuldu.

Otomobil, çekici yardımıyla devrildiği su kanalından kaldırıldı.

Sinop'ta kaza yapmamak için kanala uçtu
Sinop'ta kaza yapmamak için kanala uçtu