Sinop'ta minibüsle traktör çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Sinop'ta minibüsle traktör çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesi Karacaören köyünde karşı şeride geçmek isteyen Hasan Yayla idaresindeki traktör ile Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif şekilde, yolcu olarak bulunan eşi Hediye Yayla ise ağır yaralandı.

Hastanede can verdi

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hediye Yayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)