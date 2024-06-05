Sinop'ta minibüsle traktör çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İHA
Sinop'un Boyabat ilçesi Karacaören köyünde karşı şeride geçmek isteyen Hasan Yayla idaresindeki traktör ile Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif şekilde, yolcu olarak bulunan eşi Hediye Yayla ise ağır yaralandı.
Hastanede can verdi
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hediye Yayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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