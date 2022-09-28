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    Sinop'ta öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl hapis

    Belören Ortaokulu'nda odasına çağırdığı 12 yaşındaki öğrenciye tacizde bulunan 57 yaşındaki müdür yardımcısı, 9 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
    • 28.09.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:04
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    Sinop'ta öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl hapis

    Sinop'un Gerze ilçesi Belören Ortaokulu'nda dehşet bir olay yaşandı.

    2020 yılının Mart ayında yaşanan olayda iddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu.

    Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi. Polis ekipleri, müdür yardımcısını gözaltına aldı.

    Müdür yardımcısı tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    9 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

    Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

    Sinop ta öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl hapis #1


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