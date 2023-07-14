Sinop'ta önce cinayet işlendi sonra ev yakıldı Kentte akıl almaz olanlar yaşanırken Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evlerinde ölü olarak bulunmasının ardından evin yandığı ifade edildi.

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İHA

Sinop’un Dikmen ilçesinde akılllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, yakınları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu.

Gece 02.30 saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldüğünü belirledi.

Ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı.

Evleri yandı

Olaydan kısa süre sonra ise çiftin evinin yakıldığı ifade edildi.

İtfaiye ekipleri 04.00 sıralarında giderek yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.