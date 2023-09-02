Sinop'ta orman yangın! 400 ağaç yandı... Kurumuş otlar yakılırken defne ağaçlarına sıçrayan yangına ekipler müdahale etti. Yangın 1 saat içinde söndürülürken 400 ağaç zarar gördü.

İHA

Türkiye'de orman yangınları endişelendirmeye devam ediyor.

Yangın bu kez Sinop'un Ordu Köyü Mahallesi Toyluk mevkiinde meydana geldi.

Kurumuş otları yakarken yangın çıktı

Ömer Güdük, isimli vatandaşın kurumuş otları yakmak istemesi üzerine yangın bir anda defne ağaçlarına sıçradı.

Aniden büyüyen yangına olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

400 ağaç yandı

Çıkan yangında irili ufaklı olmak üzere yaklaşık 400 ağacın yandığı belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.