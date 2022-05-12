Sinop’ta otizmli çocuk 2 yıldır kayıp

20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli çocuk, 2 yılı aşkın süredir bulunamadı. Çocuğun ailesi aramaların daha da sıklaştırılmasını istedi.

5 yaşındaki İbrahim Ay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde 20 Nisan 2020 Pazartesi günü sabah saatlerinde kayboldu.

Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay (5), aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen bulunamadı.

Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, polise haber verdi.

AFAD da aradı, bulamadı

İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

“Aramalar sıklaştırılsın” talebi

Konu ile ilgili İHA’ya konuşan Kayıp İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, “2 yılı aşkın süredir İbrahim’den bir haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarının biraz daha sıklaştırılmasını istiyoruz.” dedi.