Petrol
89.43
0.31%
Euro
18.4103
0.99%
Dolar
18.2418
0.10%
Altın
1.011
1.01%
Borsa
348
1.23%
Bitcoin
378.232
7.86%
BTXN Coin
5.12
1.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı

    Kontrolünü kaybedip yaya yoluna dalan M.A. idaresindeki otomobil, elektrik direği ile demir dubaya çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.
    • 09.09.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı

    Sinop’ta, Sakarya Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü M.A., yayaların yürüyüş yoluna daldı.

    Kaldırımda bulunan sokak lambası direğine ve ardından yere sabitlenmiş demir dubaya çarpan otomobil yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi.

    Saçılan parçalar, bacağına isabet etti

    İHA’nın haberine göre; bir iş yerinin önünde yemek yiyen Mert G., etrafa saçılan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası cadde savaş alanına döndü.

    Araçta alkol şişesi bulundu

    Araçta yapılan incelemede içinde etil alkol olduğu tahmin edilen bir şişe bulundu. Yaralı Mert G. ile sürücü M.A. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Araçta yakıt sızıntısı olduğundan şüphelenilerek Sinop İtfaiyesi ekipleri olay yerinde bulundu. Trafik ve asayiş şube ekiplerinin incelemesi sonrası caddede Sinop Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması sürdürdü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı ViDEO

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #1

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #2

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #3

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #4

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #5

    Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kripto milyoneri Esra'nın gerçek yatırım hikayesi
    Btcrobo

    Kripto milyoneri Esra'nın gerçek yatırım hikayesi

    132 milyon liralık dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekiliş sonuçları..
    Yaşam

    132 milyon liralık dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekiliş sonuçları..

    Meral Akşener'in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP'nin tiyatrosunu getirdi
    Gündem

    Meral Akşener'in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP'nin tiyatrosunu getirdi

    Görüş Bildir