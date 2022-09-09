Kontrolünü kaybedip yaya yoluna dalan M.A. idaresindeki otomobil, elektrik direği ile demir dubaya çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Sinop’ta, Sakarya Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü M.A., yayaların yürüyüş yoluna daldı.

Kaldırımda bulunan sokak lambası direğine ve ardından yere sabitlenmiş demir dubaya çarpan otomobil yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi.

Saçılan parçalar, bacağına isabet etti

İHA’nın haberine göre; bir iş yerinin önünde yemek yiyen Mert G., etrafa saçılan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası cadde savaş alanına döndü.

Araçta alkol şişesi bulundu

Araçta yapılan incelemede içinde etil alkol olduğu tahmin edilen bir şişe bulundu. Yaralı Mert G. ile sürücü M.A. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Araçta yakıt sızıntısı olduğundan şüphelenilerek Sinop İtfaiyesi ekipleri olay yerinde bulundu. Trafik ve asayiş şube ekiplerinin incelemesi sonrası caddede Sinop Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması sürdürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta otomobil, yaya yoluna daldı: 2 yaralı ViDEO