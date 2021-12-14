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- Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Gelincik Mahallesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen genç kadına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- İHA
- 14.12.2021 - 16:18
- Güncelleme : 14.12.2021 - 16:19
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.C. (20) idaresindeki 57 AH 936 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI
Savrularak yol kenarındaki başka bir otomobile, ardından ise kaldırımda yürümekte olan Hilal Erdoğan'a (29) çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucunda ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Öte yandan otomobil sürücüsü S.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.