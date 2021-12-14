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    Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

    Gelincik Mahallesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen genç kadına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:19
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    Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

    Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.C. (20) idaresindeki 57 AH 936 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

    Savrularak yol kenarındaki başka bir otomobile, ardından ise kaldırımda yürümekte olan Hilal Erdoğan'a (29) çarptı.

    Sinop ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza sonucunda ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Öte yandan otomobil sürücüsü S.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Sinop ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı #2

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