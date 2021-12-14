Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Gelincik Mahallesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen genç kadına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.C. (20) idaresindeki 57 AH 936 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Savrularak yol kenarındaki başka bir otomobile, ardından ise kaldırımda yürümekte olan Hilal Erdoğan'a (29) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan otomobil sürücüsü S.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.