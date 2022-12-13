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    Sinop'ta parasını mazgala düşüren çocuk yaralandı

    Ortaokul öğrencisi, yolda yürürken parasını su mazgalına düşürdü. Parayı almaya çalışan öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 13.12.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:27
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    Sinop'ta parasını mazgala düşüren çocuk yaralandı

    Sinop Toki Şehit Fatih Erer Ortaokulu öğrencisi, dehşeti yaşadı.

    Saat 12.00 sularında sokakta yürüyen öğrenci, parasını su mazgalına düşürdü.

    Mazgala düşüp yaralandı

    Düşürdüğü parasını mazgaldan almak isteyen ortaokul öğrencisi düşerek yaralandı.

    Ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Yaralanan öğrenci, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sinop ta parasını mazgala düşüren çocuk yaralandı #1

    Sinop ta parasını mazgala düşüren çocuk yaralandı #2


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