Sinop'ta parasını mazgala düşüren çocuk yaralandı

Ortaokul öğrencisi, yolda yürürken parasını su mazgalına düşürdü. Parayı almaya çalışan öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop Toki Şehit Fatih Erer Ortaokulu öğrencisi, dehşeti yaşadı.

Saat 12.00 sularında sokakta yürüyen öğrenci, parasını su mazgalına düşürdü.

Mazgala düşüp yaralandı

Düşürdüğü parasını mazgaldan almak isteyen ortaokul öğrencisi düşerek yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yaralanan öğrenci, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.