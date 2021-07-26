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    Sinop'ta plajda gezen inekler gülümsetti

    Sinop’ta sahile gelen ineklerin turistlerle aynı plajda "güneşlenmesi" görenleri gülümsetiyor.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 14:10
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    Sinop'ta plajda gezen inekler gülümsetti

    Sinop’ta çevrede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların otlamak üzere dışarı saldığı inekler meralarda doyduktan sonra sahilde keyif yaptı.

    Ordu Köyü Denizler mevkisi sahiline giren inekler burada turistlerle güneşlendi. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan insanların tercih ettiği plajın misafirleri bu kez inekler oldu.

    SAHİL, İNEKLERE KALDI

    Sahilde inekleri görenler dönüp bir kere daha baktı.

    İnekler sahilde kimi zaman yatarak ‘güneşlenirken’, kimi zamanda kıyı şeridi boyunca dalga sesleri arasında yürümeye devam etti.

    O anlar vatandaşlarca kaydedildi.

    Sinop ta plajda gezen inekler gülümsetti #1

    Sinop ta plajda gezen inekler gülümsetti #2

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