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- Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı
Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı
Aracın motor bölümü aniden alevlere teslim oldu. Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 06.12.2021 - 08:42
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:20
Sinop'ta ilerlemekte olan otomobilde yangın çıktı.
Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü, yara almadan kurtuldu.
Kısa sürede aracın tamamını saran yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.
Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı ViDEO