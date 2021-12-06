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    Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı

    Aracın motor bölümü aniden alevlere teslim oldu. Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:20
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    Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı

    Sinop'ta ilerlemekte olan otomobilde yangın çıktı.

    Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı.

    SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

    Önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü, yara almadan kurtuldu.

    Kısa sürede aracın tamamını saran yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.

    Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı ViDEO

    Sinop ta seyir halindeki otomobil yandı #1

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