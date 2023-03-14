Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı 5 tutuklu Boyabat ilçesindeki parkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sonrasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 kişi de tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında, Zincirli Kuyu Mahallesi'ndeki parkta dehşet anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kavgada karşı tarafın tabancayla vurduğu S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ele geçirilenler

Kavganın ardından emniyet güçlerince başlatılan soruşturmada, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 4 av tüfeği ile 44 fişek, 1 ses torpili, 3 bıçak ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Şüpheli 5 kişi, karakolda ifadesi alınarak sabah saatlerinde Boyabat Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan B.Ö., A.Ç., Ö.E., U.E. ve S.K. tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.