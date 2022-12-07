Sinop’ta silahlı kavganın ortasında kaldı, hayatını kaybetti

Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken vücuduna kurşun isabet eden kişi, hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde, bugün saat 10.30 sıralarında husumetli olan O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve bıçak kullanılan kavga sırasında yolda yürüyen 48 yaşındaki Erdal Demir’e kurşun isabet etti.

Kavgaya karışan O.Ö. ise tabancayla G.E. de bıçakla yaralandı.

Talihsiz adam kurtarılamadı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre tedaviye alınan yaralılardan Erdal Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan N.E.’yi gözaltına aldı.