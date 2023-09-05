Sinop'ta sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı Sinop’ta gittiği komşusunun evinde sinir krizi geçiren bir kadın, onun eşyalarını sokağa attı ve çevrede korku dolu anlar yaşattı.

İHA

Sinop'ta saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak'ta anahtarını evde unutan A.R.K (37), karşı komşusunu durumdan haberdar etti.

Evine aldığı karşı komşusu, A.R.K ile bir süre sohbet ettikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıktı.

Komşusunun evinde yalnız kalan A.R.K, sinir krizi geçirdi.

Komşusunun evinde sinir krizi geçirdi: Eşyaları sokağa attı

Kadın, komşusunun camına çıkarak evdeki eşyaları sokağa fırlatmaya ve sokaktaki vatandaşlara bağırmaya başladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, intihar şüphesi nedeniyle branda açarak tedbir aldı.

Hastaneye kaldırıldı

Polis ve sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesiyle eve giren görevliler genç kadına müdahale etti.

Kontrol altına alınan kadın, ambulansa bindirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.