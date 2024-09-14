İHA

Sinop'ta Ada Mahallesi Atmaca Sokak'ta Aydın Y.(38) idaresindeki 57 DB 431 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Emrah İ.'nin (18) kullandığı 57 ABS 676 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüsü Emrah İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arda K.Y.(17) yaralandı.

MOTOSİKLETTEKİLER YARALANDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör